Перечислены профессии с наиболее высокой заболеваемостью в Ростовской области

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование и назвали профессии с самой высокой заболеваемостью в Ростовской области по итогам 2024 года. Его результаты опубликованы на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам прошлого года наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости по Ростовской области выявлен у работников организаций по добыче угля — 92,2% от общего числа зарегистрированных диагнозов (307 случаев). На втором месте расположились специалисты в области здравоохранения — 3% (10 случаев). Замыкают тройку производители готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 2,7% (9 случаев).

Наиболее распространенным заболеванием стала пояснично-крестцовая радикулопатия — на нее приходится 64,9% от всех зарегистрированных диагнозов. Второе и третье места занимают болезни органов дыхания, а также вибрационная болезнь (13,8 % и 3,6% соответственно).

Анастасия Казуков