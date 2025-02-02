Польский военный покончил с собой на границе с Белоруссией

Военнослужащий польской армии покончил во время проведения операции «Безопасное Подлясье». Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши на странице в социальной сети X.

«Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры. Семье и близким погибшего солдата оказана психологическая помощь»,— сообщили в командовании.

Операция «Безопасное Подлясье» началась 1 августа 2024 года. Военнослужащие, которые участвуют в ней, помогают пограничникам патрулировать польско-белорусскую границу. Газета Rzeczpospolita писала, что операция стала ответом на нелегальную миграцию со стороны Белоруссии. Кроме того, на границе регулярно возникали конфликты между мигрантами и пограничной охраной. Командующим операцией был назначен генерал Аркадиуш Шкутник. Военный контингент составляет до 17 тыс. солдат и офицеров.