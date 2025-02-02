Умер главный редактор старейшего литературного журнала России Михаил Щукин

Член Союза писателей России, лауреат литературных премий Михаил Щукин умер в возрасте 71 года. Он руководил издательским домом «Сибирская горница», а также с 2014 года был главным редактором литературного журнала «Сибирские огни», который издается в Новосибирске с 1922 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Щукин в 2015 году

Фото: Dramaturgkk / Wikipedia Михаил Щукин в 2015 году

Фото: Dramaturgkk / Wikipedia

«Ушел из жизни новосибирский писатель Михаил Николаевич Щукин. Выражаю искренние соболезнования родным и близким»,— написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что при господине Щукине «Сибирские огни» обрели вторую жизнь, и журнал стал одним из самых успешных литературных изданий России.

Михаил Щукин родился 3 октября 1953 года. Его авторству принадлежат такие романы как «Имя для сына», «Ямщина», «Каторжная воля». Был собственным корреспондентом журнала «Огонек», а также собкором газеты «Литературная Россия».