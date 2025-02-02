Скончался новосибирский писатель Михаил Щукин

Один из самых известных новосибирских писателей Михаил Щукин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в литературном журнале «Сибирские огни», который он возглавлял последнее десятилетие.

Уроженец Сузунского района Новосибирской области Михаил Щукин в молодости работал журналистом. Писал для журнала «Огонек» и «Литературной России». Первый сборник его рассказов «Посидели, поговорили» был издан в 1980 году.

Михаил Щукин — лауреат нескольких советских и российских литературных премий, включая премию имени Валентина Распутина за роман «Каторжная воля» в 2018 году. «Село Пеньково, Маслянинский район, куда мы приехали на встречу с читателями. Я увидел свою книгу “Ямщина”, зачитанную в буквальном смысле до дыр, и обложка настолько развалилась, что ее скотчем склеили. Я эту книгу выпросил, поставил у себя на полке. И это тоже получше всякой премии»,— говорил он в одном из интервью.

Губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале отметил, что под руководством Михаила Щукина «Сибирские огни», издающиеся с 1922 года, обрели вторую жизнь и «вступили в новый век своей истории одним из самых успешных литературных изданий России».

Валерий Лавский