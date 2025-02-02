В Самарской области завершено расследование дела о нападении с вилами на дачника

В Приволжском районе Самарской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападении с вилами на дачника и угрозах убийством. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Конфликт произошел на дачном массиве в селе Бестужевка. Потерпевший решил выехать на окраину села для выгрузки засохшей зелени, где к нему подошел неизвестный и запретил разгружать содержимое прицепа, после чего возник словесный конфликт.

«В ходе выяснения отношений злоумышленник схватил лежавшие на земле вилы, нанес ими удар в область бедра своему оппоненту, а затем направил их в область груди заявителя, и, высказав слова угрозы убийством, скрылся»,— говорится в сообщении полиции.

Здоровью потерпевшего причинен легкий вред. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району возбуждены и объединены в одно производство два уголовных дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Сабрина Самедова