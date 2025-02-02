В овертайме «Сибирь» обыграла «Адмирал» во Владивостоке

Во Владивостоке новосибирская «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги 2 февраля встретилась с местным «Адмиралом». Встреча двух претендентов на места в плей-офф началась с опозданием примерно на час из-за отключения света на «Фетисов арене».

Большая часть голов в этой игре была забита в первом периоде, завершившемся со счетом 3:2 в пользу гостей. У новосибирцев отличились Алексей Яковлев, Роман Рукавишников и Энди Андреофф. Последний реализовал буллит.

Счет «Адмирал» сравнял примерно за три минуты до конца основного времени. Но в овертайме тот же Алексей Яковлев принес «Сибири» победу — 4:3.

Валерий Лавский