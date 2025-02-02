Пермский суд будет рассматривать иск «Галополимера» о списании акций 29 акционеров

В Арбитражный суд Пермского края 28 января поступило заявление АО «Галополимер Пермь» о признании права собственности на часть своих акций. Согласно данным картотеки суда, ответчиком выступает регистратор — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Иск к производству пока не принят.

Ранее общество требовало через арбитраж Москвы списать со счетов 29 акционеров 273 акции номиналом 1 руб. и зачислить их на счет «Галополимер Пермь». Речь идет о ценных бумагах совладельцев, которые уже много лет не участвуют в корпоративном управлении компанией, в частности в общем собрании акционеров. В АО считают, что в этой ситуации акции должны иметь своего владельца, который заинтересован в реализации своих прав и обязанностей, в том числе и по управлению обществом.

Уставный капитал АО составляет 250 617 руб., а 273 акции, которые требует изъять химкомбинат, составляют 0,01% уставного капитала. Суд Москвы передал рассмотрение дела в пермскую инстанцию.