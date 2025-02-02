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Коммерсантъ FM
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В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек

В Москве на юго-западной части МКАД произошло ДТП, в котором погиб человек. Как рассказали в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, грузовик ГАЗ врезался в автомобили марок Kia и Dodge.

В момент аварии Kia и Dodge стояли на 36-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Пока водители оформляли ДТП, произошедшее ранее, в автомобили врезался фургон. В результате столкновения грузовик перевернулся, судя по фото, которое опубликовала столичная прокуратура. Водитель Kia скончался на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль ход процессуальной проверки.

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