Власти Воронежской и Ростовской областей предупредили о воздушных атаках

В Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Авиационная опасность также действует в Воронежской области, предупредил глава региона Александр Гусев. Минобороны ранее заявило об уничтожении нескольких беспилотников над двумя областями.

Господин Слюсарь в своем Telegram-канале в 11:57 мск написал, что мобильная огневая группа сбила один беспилотник на юго-западе Ростовской области. «Отражение воздушной атаки в регионе продолжается»,— добавил он.

Господин Гусев в своем Telegram-канале призвал воронежцев укрыться в помещениях в связи с объявленной авиационной опасностью. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие»,— написал он в 12:15 мск.

Минобороны отчиталось, что с 10:00 до 11:10 мск системы ПВО сбили три БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей.