Двое жителей Казани предстанут перед судом после избиения шести иностранцев

Два жителя Казани предстанут перед судом после нападения на шесть иностранных граждан и хищения денежных средств и мобильного телефона. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, 8 января прошлого года двое казанцев и три неустановленных лица в состоянии алкогольного опьянения решили напасть на иностранцев. Мигранты проживали в поселке Осиново Зеленодольского района. Напавшие считали, что у иностранцев есть денежные средства и наркотики.

Обвиняемые проникли в квартиру, где находились шесть мигрантов, в том числе двое несовершеннолетних. Татарстанцы избили их, угрожали битой и предметом, похожим на пистолет, и требовали передачи им денежных средств и наркотики. Напавшие ничего не нашли, а после похитили у потерпевших денежные средства и мобильный телефон.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва