Зарплаты зампредов и аудиторов КСП Прикамья могут увеличиться на 4,3 млн рублей

Контрольно-счетная палата Пермского края (КСП) внесла в региональный парламент законопроект, который, в том числе, предусматривает увеличение фонда оплаты труда. Как указано в пояснительной записке к инициативе, предлагается привести размер надбавки за особые условия осуществления должностных полномочий к идентичному по государственным должностям Пермского края.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, предлагаемые изменения коснутся двух заместителей председателя КСП и семи аудиторов. Фонд оплаты труда для них предлагается увеличить на 4,3 млн руб. в 2025 году и на 4,4 млн руб. ежегодно в 2026-2027 годах. Для этого предлагается использовать остатки средств бюджета Пермского края по итогам исполнения за 2024 год. Законопроект предлагается рассмотреть на февральском заседании заксобрания в двух чтениях.