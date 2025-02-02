Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в английский «Лидс»

Английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед» хочет заключить контракт с капитаном ФК «Краснодар» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщил спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

По его словам, приобрести Сперцяна хочет наставник «павлинов» Даниель Фарке, который недолго был главным тренером «Краснодара» и знаком с игрой атакующего полузащитника.

Официально клубы не комментируют информацию о возможном трансфере.

24-летний Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». Дебютировал за основную команду в 2020 году. В сезоне 2024/2025 главный тренер «быков» Мурад Мусаев назначил спортсмена капитаном команды. Также Сперцян выступает за сборную Армении.

Александр Орлов