На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес, штат Калифорния, произошел взрыв, за которым последовал сильный пожар. По данным пожарной охраны округа Контра-Коста, которые приводит CBS News, пострадали шесть сотрудников предприятия, четверым потребовалась госпитализация.

НПЗ принадлежит компании Martinez Refining Company. Все работники НПЗ были эвакуированы. Для тушения пожара власти перекрыли улицу, где находится НПЗ. Департамент здравоохранения рекомендовал жителям близлежащих районов не выходить из домов и закрыть все окна в помещениях.

The Mercury News со ссылкой на местную администрацию пишет, что причиной взрыва стала утечка углеводородов. На кадрах с места происшествия, которые опубликованы в соцсетях, видны пламя и густые клубы дыма.