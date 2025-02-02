В Марий Эл начали проверку после сообщения о ненадлежащих условиях проживания детей

Прокуратура Йошкар-Олы начала проверку после публикации в соцсети о ненадлежащих условиях проживания детей в доме на ул. Молодежной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Марий Эл.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

СУ СК России по Марий Эл также организовало процессуальную проверку.

Сегодня утром в соцсети появилась публикация, в которой сообщается, что мать ненадлежащим образом выполняет обязанности по воспитанию детей. Уточняется, что из квартиры, в которой живут несовершеннолетние, постоянно слышны крики. В сообщении говорится, что соседи жалуются на женщину, а после прибытия сотрудников полиции и органов опеки ничего не меняется.

Диана Соловьёва