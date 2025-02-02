В результате атаки ВСУ погиб житель Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района Белгородской области — в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

Как сообщило Минобороны, в ночь на 2 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над Курской и по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Юрий Голубь