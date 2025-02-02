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В Саткинском районе водитель и пассажиры скорой помощи пострадали в ДТП

В Саткинском ОМВД проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба районной Госавтоинспекции.

Авария случилась 1 февраля на четвертом километре дороги Сатка-Бакал. Водитель Mercedes-Benz при обгоне столкнулся со скорой помощью, которая двигалась в том же направлении. После удара машина медиков съехала в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажиры скорой помощи получили травмы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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