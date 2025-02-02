Полиция Сочи задержала туриста, разъезжавшего на авто по торговому центру

Правоохранительные органы задержали 45-летнего туриста из Краснодарского края, разъезжавшего на внедорожнике Toyota LandCruiser по торговой галерее в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба полиции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

Видеозапись с нарушителем вечером 1 февраля опубликовал Telegram-канал «Сочи онлайн». На ролике видно, как машина едет по торговому ряду мимо магазинов и людей. Зачем это понадобилось водителю — неизвестно.

За нарушение общественного порядка и требований ПДД в отношении водителя внедорожники составили административные протоколы. Ему грозит арест до 15 суток. Минувшую ночь турист провел в камере, отмечают в полиции.

Александр Орлов