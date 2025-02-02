В Адыгее потушили крупный пожар в туристическом комплексе «Даховская слобода»

Спасатели ликвидировали крупное возгорание в туристическом комплексе «Даховская слобода». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Адыгее Фото: ГУ МЧС по Адыгее

Сообщение о пожаре поступило вечером 1 февраля. Приехавшие на место сотрудники МЧС установили, что горит баня — площадь возгорания составила 100 кв.м.

Тушение пожара продолжалось больше трех часов. К 22:00 возгорание удалось локализовать, еще час спустя — потушить открытый огонь. В 00:43 возгорание полностью ликвидировали.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу Shot, что в «Даховской слободе» в этот момент отдыхали несколько семей с детьми. Они утверждают, что пожар начался с бани на первом этаже одного из деревянных корпусов — в тот момент в ней находились люди. В МЧС отмечают, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Александр Орлов