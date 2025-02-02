2 февраля в Татарстане прогнозируют облачную погоду. Дневная температура воздуха составит 0...+3°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане до +3 °C, местами гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане до +3 °C, местами гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уточняется, что ночью не было существенных осадков. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также в отдельных районах Татарстана ночью и утром прогнозируют туман.

Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица.

Вчера в администрации Кировского и Московского районов сообщили, что лыжные соревнования на стадионе «Центральный», запланированные на 2 февраля, переносятся из-за погодных условий.

Диана Соловьёва