Сегодня в Татарстане до +3 °C, местами гололедица
2 февраля в Татарстане прогнозируют облачную погоду. Дневная температура воздуха составит 0...+3°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Сегодня в Татарстане до +3 °C, местами гололедица
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Уточняется, что ночью не было существенных осадков. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также в отдельных районах Татарстана ночью и утром прогнозируют туман.
Ветер будет южный со скоростью 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица.
Вчера в администрации Кировского и Московского районов сообщили, что лыжные соревнования на стадионе «Центральный», запланированные на 2 февраля, переносятся из-за погодных условий.