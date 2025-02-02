Власти Красноярска увеличили единовременную выплату контрактникам

В Красноярске в полтора раза увеличили единовременную выплату военнослужащим по контракту с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 300 тыс. руб. (ранее — 200 тыс. руб.).

«Право на выплату имеют те, кто заключил или заключит контракт с Министерством обороны РФ в период с 1 января по 31 марта 2025 года. При этом получатель должен иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске, а также убыть для участия в СВО через военные комиссариаты нашего города»,— отмечается в сообщении сайта мэрии.

Единовременная федеральная выплата составляет 400 тыс. руб. Такую же сумму контрактник получает от Красноярского края. Как писал «Ъ-Сибирь», впервые отдельная выплата из бюджета Красноярска была установлена в ноябре прошлого года.

Валерий Лавский