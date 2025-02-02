Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Красноярска увеличили единовременную выплату контрактникам

В Красноярске в полтора раза увеличили единовременную выплату военнослужащим по контракту с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 300 тыс. руб. (ранее — 200 тыс. руб.).

«Право на выплату имеют те, кто заключил или заключит контракт с Министерством обороны РФ в период с 1 января по 31 марта 2025 года. При этом получатель должен иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске, а также убыть для участия в СВО через военные комиссариаты нашего города»,— отмечается в сообщении сайта мэрии.

Единовременная федеральная выплата составляет 400 тыс. руб. Такую же сумму контрактник получает от Красноярского края. Как писал «Ъ-Сибирь», впервые отдельная выплата из бюджета Красноярска была установлена в ноябре прошлого года.

Валерий Лавский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...