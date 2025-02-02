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В потерявшей в 2024 году четырех детей красноярской семье погиб еще один ребенок

Новая трагедия произошла в красноярском селе Красная сопка в семье, потерявшей в сентябре 2024 года четырех детей. На этот раз погиб трехмесячный ребенок, сообщила прокуратура Красноярского края.

«Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся»,— отметили в прокуратуре, сотрудники которой выясняют обстоятельства происшедшего.

Как писал «Ъ-Сибирь», четверо детей в этой семье погибли в сентябре прошлого года. Причиной стало отравление токсичным веществом. Тогда мальчик и трое девочек в возрасте от шести до 13 лет надышались распыленным инсектицидным средством. Взрослые выжили. В том числе, беременная женщина, родившая в ноябре.

В декабре главе семьи было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Валерий Лавский

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