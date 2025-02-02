Новосибирские волейболисты победили МГТУ с новым доигровщиком

В гостевом матче PARI Суперлиги в Москве волейболисты новосибирского «Локомотива» встретились с местным МГТУ. Игра состоялась 1 февраля.

Гости одержали победу со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 27:25). Диагональный Илья Казаченков принес «Локомотиву» 22 очка. Три на счету доигровщика Евгения Сивожелеза, который провел первую игру за новосибирский клуб. Ранее он выступал за ряд российских команд, включая «Зенит-Казань», «Зенит» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо».

Победа позволила железнодорожникам закрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата. У команды 51 очко, и она на два опережает «Зенит» из северной столицы и московское «Динамо», которые провели на один матч больше. Лидирует же с большим отрывом казанский «Зенит».

Для других сибирских команд лиги 24-й тур сложился неудачно. Красноярский «Енисей» уступил в гостях «Оренбуржью» 0:3, а кемеровский «Кузбасс» — 1:3 клубу «Газпром-Югра» из Сургута.

Валерий Лавский