В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,7

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о землетрясении в Полтавской области. Негативных последствий не зафиксировано, граждане о проблемах не сообщали.

Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой, эпицентр находился на глубине 3 км. Магнитуда — 3,67.

Украинские СМИ сообщили, что люди почувствовали землетрясение. Местные жители рассказали, что в многоэтажках дрожала мебель, в гаражах машины сдвигались с места, передает «Суспільне Полтава».