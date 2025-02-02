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Коммерсантъ FM
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В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,7

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о землетрясении в Полтавской области. Негативных последствий не зафиксировано, граждане о проблемах не сообщали.

Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой, эпицентр находился на глубине 3 км. Магнитуда — 3,67.

Украинские СМИ сообщили, что люди почувствовали землетрясение. Местные жители рассказали, что в многоэтажках дрожала мебель, в гаражах машины сдвигались с места, передает «Суспільне Полтава».

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