МЧС Адыгеи: во время пожара в отеле «Даховская слобада» никто не пострадал

Погибших и пострадавших во время пожара в отеле «Даховская слобода» нет, сообщила пресс-служба регионального управления МСЧ. В 21:53 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея Фото: ГУ МЧС по Республике Адыгея

Ранее в соцмедиа появилась информация, что загорелись два деревянных корпуса гостиницы, постояльцев эксренно эвакуировали. По официальной версии огонь охватил здание бани.

Отель «Даховская слобода» расположен в горной Адыгее в станице Даховская в центре всех туристических маршрутов: Лаго-Наки, Гузерипль, Хаджохская теснина и др. Постояльцам предлагают четырех- и трехзвездные номера.

Наталья Решетняк