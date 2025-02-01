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В Индии на семейную пару из Казани напали неизвестные с мачете

В Индии двое неизвестных с мачете напали на семейную пару из Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации медиа, туристы разбили палатку на пляже в Гоа, чтобы утром встретить рассвет на берегу моря. Однако ночью, когда семейная пара спала, кто-то начал светить фонариком в палатку. Мужчина вышел наружу и увидел двух местных жителей с мачете в руках. Сначала все закончилось тем, что незнакомцы просто накричали на россиян и ушли. Однако спустя некоторое время они вернулись и вновь начали светить фонариком в палатку.

Мужчина снова вышел наружу, но на этот раз один из нападавших замахнулся на него мачете и нанес ранения в область челюсти, уха и шеи. После этого оба нападавших скрылись.

Пострадавшие покинули место происшествия и остановили машину, чтобы добраться до больницы. Там мужчине оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Артём Дергунов

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