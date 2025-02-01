Главные новости за 1 февраля. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, которая требовала обратить в доход государства 100% долей экспортера зерна ООО «Родные поля». Соответствующее решение было принято судом 31 января.

ООО «Экострой-Дон» обратилось в арбитражный суд Ростовской области с иском, в котором требует признать недействительным приказ регионального министерства ЖКХ о передаче ООО «Экоцентр» функций оператора по обращению с отходами в зоне деятельности Красносулинского МЭОК и Миллеровского МЭОК.

Арбитражный суд Ростовской области отложил на 25 февраля проведение заседания по делу о строительстве торгового центра на пл. Ленина в Ростове. В ходе заседания суд рассмотрит результаты экспертизы, которой было поручено сделать вывод о влиянии стройки на эксплуатацию проходящего рядом газопровода.

В субботу утром около двухсот водителей грузовиков собрались около стадиона «Ростов Арена» для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, связанным с повышением штрафов за проезд большегруза под запрещающий знак с 500 до 5 тыс. руб.

Депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину пытались обмануть кибермошенники. Под предлогом доставки цветов злоумышленники пытались выведать ее адрес и другую информацию.