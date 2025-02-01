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Коммерсантъ FM
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В Татарстане у министра юстиции будет 4 заместителя

В Министерстве юстиции Татарстана у главы ведомства увеличится количество заместителей с 3 до 4. Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обязанности нового заместителя будет входить курирование вопросов взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере банкротства, администрирование доходов от административных штрафов и обеспечение работы татарстанской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В августе 2024 года первым заместителем министра юстиции Татарстана был назначен Илья Гомзик.

Артём Дергунов

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