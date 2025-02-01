В СВО погиб уроженец Ярославской области
В ходе СВО погиб уроженец Ярославской области старший стрелок Сергей Балашов. Об этом сообщили в администрации Калязинского муниципального округа Тверской области.
Сергей Балашов
Фото: Администрация Калязинского округа
Сергей Балашов родился в 1984 году в Угличском районе, рос в Калязине Тверской области, а в последние годы жил в Рыбинском районе. Отучился в Рыбинской государственной авиационной академии имени Соловьева, работал на заводе «Вымпел».
«Балашов Сергей Сергеевич погиб при исполнении служебного долга, до конца оставшись верным присяге и Родине. Прощание с воином и траурный митинг прошли на городском кладбище в д. Носатово (Тверская область — прим. «Ъ-Ярославль»)»,— сообщили в администрации.
Военнослужащего похоронили со всеми воинскими почестями.