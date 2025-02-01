«Зенит-Казань» прервал 13-матчевую победную серию «Зенита» из Петербурга

Волейболисты казанского «Зенита» победили петербургский «Зенит» со счетом 3:1 в матче 24-го тура чемпионата России Pari Суперлиги.

Хозяева площадки уступили в первой партии (28:30), но затем одержали победу в трех сетах подряд (28:26, 25:22, 25:22).

Для казанской команды эта победа стала десятой подряд. С 62 очками «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Петербургский клуб, потерпевший первое поражение после серии из 13 побед, занимает третье место с 49 очками.

В следующем матче казанцы сыграют против «Газпром-Югры» 7 февраля.

Анар Зейналов