В Ижевске возбудили дело после стрельбы из пневматического оружия по автобусам
В Ижевске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» после стрельбы из пневматического оружия по двум автобусам. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, подозреваемым оказался 18-летний ранее не судимый местный житель. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
Предварительно, подозреваемый открыл стрельбу из пневматического пистолета по рейсовому автобусу вечером в пятницу. Сообщение об этом поступило в дежурную часть в 22:30. Общественный транспорт двигался по маршруту №12 по ул. Петрова. Водитель и пассажиры не пострадали, автобус получил механические повреждения.