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В Ижевске возбудили дело после стрельбы из пневматического оружия по автобусам

В Ижевске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» после стрельбы из пневматического оружия по двум автобусам. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, подозреваемым оказался 18-летний ранее не судимый местный житель. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Предварительно, подозреваемый открыл стрельбу из пневматического пистолета по рейсовому автобусу вечером в пятницу. Сообщение об этом поступило в дежурную часть в 22:30. Общественный транспорт двигался по маршруту №12 по ул. Петрова. Водитель и пассажиры не пострадали, автобус получил механические повреждения.

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