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Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Березовский район

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) посетил Березовский район с рабочей поездкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Югры Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал губернатора Югры Руслана Кухарука

Руслан Кухарук посетил подразделение Югорского рыбного завода. В этом году там планируют выпустить в воду около 4 млн мальков щуки для восстановления природных ресурсов Югры, а в дальнейшем будут выводить осетровые и сиговые виды рыб.

Губернатор посетил Березовский дом культуры, который был построен в 1998 году, и современным требованиям уже не отвечает. В частности, там не хватает места для проведения крупных мероприятий. Было принято решение возвести там новый дом культуры. Помимо этого, реставрационные работы проведут в архитектурных памятниках Дом главного казначея и Городское казначейское управление на ул. Собянина. Для ОКН разработают проекты реставрации и вместе с жителями определят их наполнение.

Затем Руслан Кухарук посетил памятник Дом купца К.В. Добровольского, где расположена детская библиотека, отель «Град Березов», которому необходим ремонт. Господин Кухарук отметил, что развитие туризма — это один из приоритетов региона.

Помимо этого, господин Кухарук встретился с оленеводами Березовского района. В распоряжение Саранпаульской оленеводческой компании передали снегоболотоход и другую технику, с работниками губернатор обсудил возможности размещения убойного пункта. Губернатор пообщался с оленеводами 2-й и 8-й оленеводческих бригад, они попросили у него дроны для бригад, новые дома, а также обсудили ветеринарное сопровождение животных.

Анна Капустина

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