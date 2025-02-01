Капитан «Меркурия» рассказал о спасении 11 моряков с тонущего танкера

Экипаж спасательного буксира «Меркурий» получил сигнал бедствия от танкера «Волгонефть-212» в Черном море 15 декабря 2024 года. Несмотря на штормовой ветер до 25 м/с и волны высотой до четырех метров, капитан Владимир Воробьев направил судно к месту происшествия, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Спасателям потребовалось шесть попыток, чтобы закрепиться возле аварийного танкера. После нескольких обрывов канатов команде удалось начать передачу спасательных плотов. К операции присоединились вертолеты.

Господин Воробьев отметил, что команде удалось спасти практически весь экипаж до того, как танкер начал тонуть. Оставшихся четырех человек спасли при крушении судна «Волгонефть-212», однако одного моряка эвакуировать не удалось. Мужчина погиб от переохлаждения и полученных травм.

Нурий Бзасежев