«Бродский», «Каспийский груз» и «Песняры»

В Ярославле с 1 по 9 февраля можно сходить на новое шоу в цирк, посмотреть спектакли санкт-петербургского театра «Бродский» и «Мандельштам», посетить концерты группы «Каспийский груз» и ансамбля «Песняры», а еще написать песню для города. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Песняры

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Ярославском цирке представят новое «Тропик шоу» под руководством заслуженного артиста России Тиграна Акопяна. Звездой манежа станет бегемот Юлиана. Всего в программе более 50 животных: верблюды, дикобразы, крокодилы, ламы и другие. Шоу пройдет 1,2, 8 и 9 февраля. Стоимость билетов — от 800 до 5000 руб.

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Фото: Ярославский цирк Тропик шоу

Фото: Ярославский цирк

В Музее истории города Ярославля с 1 февраля до 18 апреля работает выставка «Деревянный небоскреб», рассказывающая об уникальном 13-этажном деревянном доме, располагавшемся в Архангельске. Выставка позволяет увидеть не только облик небоскреба, состоявшего из множества разноуровневых пристроек и надстроек, но и процесс его разрушения. Стоимость билетов — 90-180 руб.

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Фото: Музей истории города Ярославля Небоскреб

Фото: Музей истории города Ярославля

С 1 февраля в Музее истории города Ярославля будут проходить экскурсии по экспозиции «История Ярославля», которая разместилась в шести залах и охватывает все времена в истории города – от основания до начала XXI века. Карты и макеты позволят проследить важнейшие градостроительные преобразования города, а интерьеры – изменение в быте его жителей. Стоимость билета — от 90 до 180 руб.

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2 февраля в ДК им. Добрынина Московский театр комедии покажет спектакль «Опасный холостяк». Сюжет строится на взаимоотношениях двух коллег — музыканта и певицы, которые долгие годы работают вместе. В ролях — Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич. Стоимость билета — от 1 до 3 тыс. руб.

На сцене «Миллениума» 2 февраля состоится концерт Елены Ваенги. Она известна по таким песням, как «Курю», «Шопен», «Желаю» и многим другим. Стоимость билета — от 4 до 6 тыс. руб.

3 февраля в «Миллениуме» пройдет необычный иммерссивный музыкальный спектакль-импровизация «Лучший город Земли». В ходе него зрителям предстоит написать песню-посвящение Ярославлю. В целом это комедия, ход и финал которой зависит только от зрителей. В роли ведущей онлайн-трансляции будет Нонна Гришаева. Вход — по пригласительным, которые можно получить в кассах КЗЦ.

В «Руки Вверх! Бар» 7 февраля состоится концерт группы «Каспийский груз» с новой программой, в которую войдут все хиты. Дуэт дебютировал в 2013 году с альбомом «Рингтоны для зоны». Остались билеты за 5-8 тыс. руб.

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Фото: https: / vk.com / kaspiysky.gruz «Каспийский груз»

Фото: https: / vk.com / kaspiysky.gruz

7 февраля на сцене «Миллениума» состоится юмористическое шоу «Городъ Пятигорскъ» с участием таких известных комиков как Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Максим Киселев. Стоимость билетов — от 1,7 до 5 тыс. руб.

7 февраля в ДК Добрынина состоится выступление ансамбля «Песняры», который ранее стал своеобразной музыкальной визиткой Беларуси. Сейчас дело ансамбля, созданного народным артистом СССР Владимиром Мулявиным, продолжают молодые артисты. На концерте будут исполнены легендарные хиты и новые песни. Стоимость билетов — 1,2 до 2,4 тыс. руб.

8 февраля в стенах Митрополичьих палат пройдет лекция «Страшный суд» (конец XVII века) в рамках лектория «Иконы. Образ и эпоха». Лекции читают сотрудники отдела древнерусского искусства Виктория Горшкова, Евгения Воронова. Стоимость — 350 руб.

Спектакль-фантасмагорию «Бродский» питерский театр «ZartHouse» покажет в Доме актера 8 февраля. Сам Иосиф Бродский в спектакле — «предмет уже неодушевленный», поэтому зритель вовлекается в его воспоминания и сны. Стоимость билетов — 1,1-1,5 тыс. руб.

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Фото: Театр ZartHouse Спектакль "Мандельштам"

Фото: Театр ZartHouse

9 февраля на сцене областного Дома актера театр «ZartHouse» из Санкт-Петербурга представит новый спектакль «Мандельштам». Зрителей пригласят в комнату Надежды Мандельштам и предложат прожить время от ее встречи с Осипом и до его ареста. Стоимость билетов — 1,1 до 1,5 тыс. руб.

Алла Чижова