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Движение по улице Богатырской в Краснодаре ограничат из-за дорожных работ

На улице Богатырской в Краснодаре организуют реверсивное движение

В Краснодаре с 3 февраля начнется ремонт дорожного полотна на ул. Богатырской. В связи с проведением работ движение транспорта ограничат по обеим полосам на участке от дома № 110 до дома №130 в районе пересечения с ул. Выездной, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для проезда личного и общественного транспорта вдоль основной магистрали обустроят временную полосу с реверсивным движением. Объезд ремонтируемого участка будeт осуществляться по трассе.

Кроме того, с 1 по 10 февраля ограничат движение на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы. Водителям запретят проезжать по одной полосе со стороны ул. Российской в сторону Колхозной. Решение приняли в связи с укладкой трубопровода по ул. 40-летия Победы.

Нурий Бзасежев

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