Житель Адыгеи совершил шесть нарушений ПДД за одну ночь в Краснодаре

В Краснодаре инспекторы ДПС задержали 25-летнего жителя Адыгея на автомобиле «Лада». Водитель совершил шесть нарушений ПДД за одну ночь, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Среди прочего, водитель передвигался без государственных регистрационных знаков. При попытке остановить нарушителя он проигнорировал требования полиции и попытался скрыться.

В ходе погони молодой человек, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и проехал по дороге с односторонним движением. После задержания нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении приезжего составили протоколы по шести статьям КоАП РФ: за движение по встречной полосе (ст. 12.16 ч. 3), езду без номеров (ст. 12.2 ч. 2), неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 ч. 1), отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 ч. 2), нарушение правил расположения автомобиля на дороге (ч. 4 ст. 12.15 ) и игнорирование требования об остановке (ст. 12.25 ч. 2).

Нурий Бзасежев