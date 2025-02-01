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Учебный центр в Новороссийске получит шлюпки с танкера «Волгонефть-239»

Министерство транспорта России приняло решение о передаче двух спасательных шлюпок с танкера «Волгонефть-239» учебному центру «Открытое море» в Новороссийске. Плавсредства демонтировали с кормовой части судна, чтобы доставить автотранспортом к месту назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал Министерства транспорта России

Фото: Telegram-канал Министерства транспорта России

Каждая шлюпка оборудована двигателем и рассчитана на 30 человек. Центр планирует задействовать лодки в бесплатных программах обучения парусному спорту и морской культуре для людей с ограниченными возможностями, малоимущих семей и детей.

«Открытое море» знакомит учащихся с флотскими профессиями и основами мореходства. Как отметили в министерстве, новое оборудование позволит расширить возможности центра и увеличить количество участников образовательных программ.

Нурий Бзасежев

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