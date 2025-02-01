Суд 25 февраля рассмотрит иск о запрете на строительство ТЦ на площади Ленина в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области отложил на 25 февраля проведение заседания по делу о строительстве торгового центра на пл. Ленина в Ростове. В ходе заседания суд рассмотрит результаты экспертизы, которой было поручено сделать вывод о влиянии стройки на эксплуатацию проходящего рядом газопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Дело рассматривается по иску ООО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», которое требует демонтировать часть уже возведенных конструкций ТЦ со ссылкой на то, что фундамент здания находится в охранной зоне газопровода и препятствует техобслуживанию и ремонту. Ответчиком является Зухра Бугрова, которой принадлежит земельный участок на площади.

Как писал «Ъ-Ростов», строительная площадка под будущий ТЦ расположена на месте многоструйного фонтана, который являлся важной составляющей архитектурного проекта площади Ленина. В нулевые годы фонтан снесли под предлогом реконструкции. Позднее стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании, решившей возвести на нем 22-этажный жилой дом.

После нескольких лет судебных разбирательств, вызванных активными протестами общественности, городские власти добились запрета строительства высотки. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади. Однако в 2019 году участок за 160 млн руб. приобрела Зухра Бугрова, а в декабре 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.

Сергей Иванов