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Власти Ростова продают с аукциона муниципальную недвижимость за 14,5 млн рублей

28 февраля планируется проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи муниципальных нежилых помещений в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, на торги выставлено помещение на ул. Мечникова площадью 100,2 кв. м, начальная цена аукциона определена на уровне 5 млн 149 тыс. руб.

Второй объект на ул. Некрасовской площадью 197,4 кв. м торгуется по цене от 9 млн 585 тыс. руб.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Недвижимость продается в рамках программы приватизации муниципального имущества.

Сергей Иванов

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