Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший пост главы государства с 2004 по 2010 год, умер 1 февраля в возрасте 81 года. Как сказано на сайте президента ФРГ, господин Кёлер скончался рано утром в Берлине «после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении семьи».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: PA, Kirsty Wigglesworth / AP

Фото: Shiho Fukada / AP

Фото: Jerry Lampen JFL / JV / Reuters

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: Miguel Villagran / AP

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: PA, Kirsty Wigglesworth / AP

Фото: Shiho Fukada / AP

Фото: Jerry Lampen JFL / JV / Reuters

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: Miguel Villagran / AP

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«В это трудное время мы просим вас проявить внимание и уважение к частной жизни семьи покойного. Информация о похоронах будет объявлена позднее. От имени семьи покойного хотели бы поблагодарить вас за сочувствие и поддержку»,— заявили в канцелярии бывшего президента.

Хорст Кёлер начал свою политическую карьеру с работы в Министерстве экономики в 1976–1981 годах. В 1982 году он перешел в Министерство финансов, в 1990–1993 годы занимал пост статс-секретаря министерства. В 1993–1998 годы господин Кёлер возглавлял Ассоциацию сберегательных банков Германии, после на протяжении двух лет руководил Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. В 2000–2004 годы был директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Был избран на должность президента Германии 1 июля 2004 года. В мае 2009-го его переизбрали на этот пост. Своими целями во внутренней политике ставил в том числе решение проблем занятости населения и улучшение системы образования. Во внешней политике поддерживал проведение кампаний против бедности. Подал в отставку 31 мая 2010 года. Он принял решение после разгоревшегося в стране скандала из-за его высказываний о роли армии: господин Кёлер сказал, что Германии иногда нужно отправлять войска за границу «для защиты наших интересов» — к примеру, свободной торговли.

В должности президента Германии его сменил Кристиан Вульф (2010–2012 годы).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...