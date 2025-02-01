Умер бывший президент Германии Хорст Кёлер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший пост главы государства с 2004 по 2010 год, умер 1 февраля в возрасте 81 года. Как сказано на сайте президента ФРГ, господин Кёлер скончался рано утром в Берлине «после непродолжительной, но тяжелой болезни в окружении семьи».

«В это трудное время мы просим вас проявить внимание и уважение к частной жизни семьи покойного. Информация о похоронах будет объявлена позднее. От имени семьи покойного хотели бы поблагодарить вас за сочувствие и поддержку»,— заявили в канцелярии бывшего президента.

Хорст Кёлер начал свою политическую карьеру с работы в Министерстве экономики в 1976–1981 годах. В 1982 году он перешел в Министерство финансов, в 1990–1993 годы занимал пост статс-секретаря министерства. В 1993–1998 годы господин Кёлер возглавлял Ассоциацию сберегательных банков Германии, после на протяжении двух лет руководил Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. В 2000–2004 годы был директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Был избран на должность президента Германии 1 июля 2004 года. В мае 2009-го его переизбрали на этот пост. Своими целями во внутренней политике ставил в том числе решение проблем занятости населения и улучшение системы образования. Во внешней политике поддерживал проведение кампаний против бедности. Подал в отставку 31 мая 2010 года. Он принял решение после разгоревшегося в стране скандала из-за его высказываний о роли армии: господин Кёлер сказал, что Германии иногда нужно отправлять войска за границу «для защиты наших интересов» — к примеру, свободной торговли.

В должности президента Германии его сменил Кристиан Вульф (2010–2012 годы).