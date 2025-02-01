Ижевск занял 2-е место в рейтинге РФ с самыми низкими ценами на новые квартиры

Ижевск занял 2-е место в рейтинге городов России с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках в 2024 году с показателем 5,2 млн руб. за объект, сообщили эксперты сервиса «Авито Недвижимость». Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 3,3 млн руб. меньше, чем в среднем по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По ценам на новое жилье Ижевск расположился между Ульяновском и Саратовом, где за квартиры в среднем просили 4,9 и 5,3 млн руб. соответственно. Стоимость 1 кв. м по итогам года в столице Удмуртии составила 102,5 тыс. руб. Разница с среднероссийским показателем — почти 65 тыс. руб.

«Прошлый год для рынка новостроек можно разделить на две части. До июня включительно спрос на жилье стимулировала массовая льготная ипотека, которая позволяла приобрести квартиру по ставке значительно ниже рыночной»,— рассказал о ситуации на российском рынке первичной недвижимости управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, во второй половине года, на фоне изменения программ льготной ипотеки, спрос сместился на рынки вторичной недвижимости и долгосрочной аренды. «При этом цены на квартиры в новостройках существенно не изменились»,— добавил он.

Напомним, Ижевск вошел в топ-7 городов по уровню доходности от сдачи жилья на вторичном рынке недвижимости. Средний период окупаемости такой квартиры составил 12,7 лет.