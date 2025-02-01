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В районе Нижней Хобзы в Сочи обновили сети водоснабжения

В Лазаревском районе Сочи завершили модернизацию магистральных сетей водоснабжения. На участке Нижней Хобзы, где ранее происходили частые аварии, реконструировали два водовода диаметром 500 и 700 мм, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Инженерные коммуникации протяженностью 1,2 тыс. метров перенесли с нестабильных участков на опоры. Проект обеспечил водой около 40 тыс. человек на территории от Головинки до Дагомыса.

В ходе реконструкции смонтировали водопроводные колодцы, установили камеры переключения, провели опрессовку, дезинфекцию и подключение к централизованной сети. В ближайшее время начнется благоустройство территорий с объектами инженерной инфраструктуры.

По словам Андрея Прошунина, модернизация гарантирует стабильное водоснабжение даже в периоды пиковых нагрузок.

Нурий Бзасежев

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