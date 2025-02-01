Соликамский городской прокурор вышла на пенсию

Соликамский городской прокурор Ольга Константинова покидает должность в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Пермского края. Ольга Константинова работает в органах прокуратуры с 1981 года. Она занимала должности помощника, старшего помощника, заместителя Соликамского городского прокурора. С 2013 по 2020 год возглавляла прокуратуру Красновишерского района, с мая 2020 года занимала должность Соликамского городского прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что прокуратуру Соликамска может возглавить Антон Павлович, который сейчас занимает должность городского прокурора Александровска.