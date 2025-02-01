В Лазаревском районе Сочи завершили реконструкцию водопровода

В Лазаревском районе Сочи завершилась модернизация магистральных сетей водоснабжения. Специалисты водоканала реконструировали два участка водоводов диаметром 500 и 700 мм в районе Нижней Хобзы, где ранее фиксировались частые аварии, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

В рамках проекта перенесли 1,2 тыс. метров инженерных коммуникаций с нестабильных участков на опоры. Всего водоснабжением обеспечили около 40 тыс. человек, проживающих на участке от Головинки до Дагомыса.

Работы включали монтаж водопроводных колодцев, установку камер переключения, опрессовку, дезинфекцию и подключение к централизованной сети. В скором времени специалисты приступят к благоустройству территории, на которых расположились объекты инженерной инфраструктуры.

Глава Сочи также отметил, что стабильное водоснабжение будет обеспечено даже в пиковые периоды нагрузок.

Нурий Бзасежев