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В Татарстане экс-сотрудник исполкома Мамадышского района предстанет перед судом

СУ СК России по Республике Татарстан завершило расследование в отношении бывшего завсектором отдела исполкома Мамадышского муниципального района и двух местных жителей по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Татарстане экс-сотрудник исполкома Мамадышского района предстанет перед судом

В Татарстане экс-сотрудник исполкома Мамадышского района предстанет перед судом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане экс-сотрудник исполкома Мамадышского района предстанет перед судом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, работавший в исполкоме Мамадышского района, предложил двум своим знакомым подать заявки на получение соцпомощи для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом, со слов работника исполкома, для одобрения бизнес-планов необходимо было передать взятки в размере 35 тыс. руб. членам специальной комиссии, связанной с предоставлением соцпомощи.

В последующем оба бизнес-плана были одобрены комиссией на законных основаниях. Заключив соцконтракты на сумму 150 тыс. и 220 тыс. руб., обвиняемые передали сотруднику исполкома оговоренные денежные суммы. Противоправные действия сотрудника исполкома были пресечены правоохранительными органами.

Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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