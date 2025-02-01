ООО «Трансмаш» оштрафовали за незаконное вознаграждение механика «ДРЭУ» Ижевска
ООО «Трансмаш» оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение сотрудника «Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления» Ижевска для продвижения коммерческих интересов организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В апреле 2022 года директор «Трансмаш» передал главному механику муниципального предприятия 57 тыс. руб. за содействие внеочередной доставке грузов, оформлению приемо-сдаточной документации и оплаты за поставленные запасные части, а также общее покровительство при исполнении обязательств по договору.
Кроме того, сведение о том, что «Трансмаш» привлекли к административной ответственности, включат в единый реестр участников закупок. Это приведет к невозможности участия организации в процедурах размещения заказов для государственных и муниципальных нужд на 2 года.
В прокуратуре напомнили, что ранее в отношении взяткополучателя вынесли обвинительный приговор.