В Таиланде слетел с горы туристический автобус с двумя россиянами

На таиландском Пхукете автобус с туристами слетел с трассы и застрял на горе. Среди пассажиров было двое россиян, от госпитализации они отказались, сообщает телеканал «Звезда».

По данным канала, группа туристов ехала с экскурсии. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги неподалеку от отеля, слетев с высоты 15 м.

По предварительной информации, в общей сложности пострадали девять человек, в том числе семья с детьми. Спасатели спускают людей с горы, какие-либо подробности об их состоянии не приводятся.