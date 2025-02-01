В Дагомысе построят центр допобразования к сентябрю 2025 года

В Дагомысе инвестор строит современный центр дополнительного образования, который планируют ввести в эксплуатацию к сентябрю 2025 года. После передачи здания в муниципальную собственность начнется оснащение объекта необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил глава курорта Андрей Прошунин, общая площадь соцобъекта составит 1 тыс. кв. м. Учреждение подготовят к началу нового учебного года.

В новое здание переведут воспитанников спортивных и творческих секций, которые сейчас занимаются на базе гимназии №76. Освободившиеся помещения планируют использовать под дополнительные классы.

В рамках проекта инвестор также отремонтировал км дорожного полотна на ул. Российской. Кроме того, ведется строительство автомобильного моста через реку Восточный Дагомыс. Благоустройство набережной протяженностью 1,2 км выполнили на 95%.

Для обеспечения водоснабжения Дагомыса и прилегающих населенных пунктов модернизировали насосные станции «Сергей-Поле» и «Шаумян», где установили дополнительные резервуары для воды объемом 1,5 тыс. кубометров.

Нурий Бзасежев