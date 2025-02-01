Губернатор Куйвашев и полпред Жога посетили ДНР
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в Уралском федеральном округе (УрФО) Артем Жога совершили рабочую поездку в Тельмановский район Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
Фото: Полпредство в УрФО
Тельмановский муниципальный округ является подшефным Свердловской области. Евгений Куйвашев и Артем Жога посетили амбулаторию в поселке Мирное, где с 2024 года ведется ремонт. В 2025 году планируется отделка внутренних помещений амбулатории. Помимо этого, полпред посетил зал для борьбы, которому необходим капитальный ремонт, на детскую площадку, которая установлена Свердловской областью, на местный рынок.
Как сообщили в департаменте информационной политики, на детской площадке в поселке Тельманово появятся спортивная инфраструктура, беседки и лавочки для отдыха. Планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, куда переедет зал для борьбы. Поездку завершили совещанием в администрации Тельмановского района.