Губернатор Куйвашев и полпред Жога посетили ДНР

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в Уралском федеральном округе (УрФО) Артем Жога совершили рабочую поездку в Тельмановский район Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полпредство в УрФО Фото: Полпредство в УрФО

Тельмановский муниципальный округ является подшефным Свердловской области. Евгений Куйвашев и Артем Жога посетили амбулаторию в поселке Мирное, где с 2024 года ведется ремонт. В 2025 году планируется отделка внутренних помещений амбулатории. Помимо этого, полпред посетил зал для борьбы, которому необходим капитальный ремонт, на детскую площадку, которая установлена Свердловской областью, на местный рынок.

Как сообщили в департаменте информационной политики, на детской площадке в поселке Тельманово появятся спортивная инфраструктура, беседки и лавочки для отдыха. Планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, куда переедет зал для борьбы. Поездку завершили совещанием в администрации Тельмановского района.

Анна Капустина