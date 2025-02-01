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Собственник кафе в Кунгуре отправлен под домашний арест

Суд отправил собственника кунгурского кафе «Shaurma-kosmos», где отравились более 30 человек, под домашний арест. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю. По информации «Ъ-Прикамье», в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта.

Фото: страница заведения в соцсети

Фото: страница заведения в соцсети

Ранее  за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, из них 13 - дети. Все они приобретали шаурму в одном и том же заведении общественного питания По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза. Кунгурским СУ СК России по Пермскому краю по факту отравления граждан в одном из кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

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