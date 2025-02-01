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Жительницу Ижевска будут судить по обвинению в распространении порно в соцсетях

Уголовное дело 34-летней жительницы Ижевска о распространении порнографии в социальных сетях направили в суд. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ей предъявили обвинение в восьми эпизодах пункта «б», части 3, статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с августа 2022-го по декабрь 2023 года обвиняемая создала страницу в соцсети, придумав ей виртуальное имя, и разместила более 130 видеозаписей и фотографий с порнографией, скопировав их с других аккаунтов. Материалы находились в открытом доступе.

Руководству соцсети направили представление для блокировки аккаунта обвиняемой и других страниц, откуда, считает обвинение, она скопировала порнографических материалы.

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